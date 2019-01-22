Moqi Snail Digital и его функции

Компания Moqi выпустила интересный игровой смартфон. Хардкорные геймеры могут подключить к смартфону клавиатуру и мышь, чтобы более точно управлять своим персонажем в шутерах и других онлайн-играх.Работает смартфон на Android 8.1 Oreo с фирменной графической оболочкой. По железу устройство не дотягивает до актуальных флагманов: восьмиядерный процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Зато производитель позаботился об автономности, установив аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Также в аппарате имеется основная 16-мегапиксельная камера и 5-мегапиксельная фронталка. Чтобы оставаться всегда на связи, предусмотрена поддержка двух SIM-карт.Стоимость смартфона составит 698 доллара.