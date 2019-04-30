Moto E6 в начальном классе

Длительное время на просторах интернета гуляла информация о том, что компания Motorola планирует выпустить на рынок доступный смартфон и получать прибыль с начального сегмента, а не с флагманских устройств. И это достаточно логично, ведь всю свою популярность компания уже растеряла и теперь привлечь покупателей к дорогому флагману достаточно тяжело. С другой стороны, если Moto E6 действительно анонсируют, то устройство быстро найдет своих покупателей. У этого устройства довольно неплохой процессор, пусть и начального уровня, плюс есть отличный дизайн, хорошая камера и все прочие преимущества устройства от именитого бренда. Будем надеяться, что цена тоже будет весьма привлекательной, ведь иначе смартфон просто никто не купит.