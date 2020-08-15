Moto E7 Plus получит аккумулятор на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Moto E7 Plus, выход которого ожидается в сентябре этого года. Итак, устройству прочат восьмиядерный процессор Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, сдвоенную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп и предустановленную операционную систему Android 10.

Что до прошлогоднего Moto E6 Plus, то он оснащается чипсетом MediaTek Helio P22, 2 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ флеш-памяти, 6,1-дюймовым дисплеем с разрешение HD+ и каплевидным вырезом, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, сдвоенной основной камерой с датчиками разрешением 13 и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 8 Мп.
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