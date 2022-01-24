Moto Edge 30 Pro будет иметь сканер отпечатков пальцев под дисплеем

Moto Edge X30 стал первым в мире смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1, но пока неизвестно, когда устройство покинет Китай. Согласно многочисленным сообщениям, на мировом рынке он будет называться Moto Edge 30 Pro. Недавно в сеть просочились рендеры показывающие его схожий дизайн с Moto Edge X30 с небольшими изменениями, к примеру сканер отпечатков пальцев переместился под дисплей. Логотип на задней панели также изменился.

Рендер Moto Edge 30 Pro также демонстрирует вырез для селфи-камеры, а это означает, что Moto X30 Special Edition с подэкранной камерой может оставаться эксклюзивом для рынка Китая. Moto Edge 30 Pro также оснащен 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, двумя 50-мегапиксельными основными камерами и 60-мегапиксельной камерой для селфи.