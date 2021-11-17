Moto Edge S30 получит 144-Гц дисплей

Китайский регулятор TENAA рассекретил характеристики и дизайн флагманского смартфона Moto Edge S30, который появится в мировой продаже под названием Moto G200. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 Plus, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 64, 128, 256 и 512 ГБ встроенной флеш-памяти, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 144 Гц, тройную тыльную камеру с главным модулем разрешением 108 Мп, батарею ёмкостью 4700 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, боковой дактилоскопический сенсор, предустановленную операционную систему Android 11, размеры 168:75,5:8,8 мм и массу 202 г.

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