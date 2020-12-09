Moto G Stylus 2021 показали на рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдер опубликовал на Slashleaks качественные рендеры смартфона Motorola Moto G Stylus 2021, который еще не был представлен официально. Отметим прямоугольный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, боковой сканер отпечатков пальцев и врезанную в угол экрана фронтальную камеру. Смартфону также прочат 4 ГБ оперативной памяти, батарею ёмкостью 4000 мАч, предустановленную операционную систему Android 10, 6,81-дюймовый дисплей разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерную платформу Snapdragon 675 и 128 ГБ флэш-памяти. Цена смартфона составит 340 долларов.