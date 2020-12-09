Смартфон Moto G Stylus 2021 года выпуска был недавно замечен на Amazon. Этот смартфон придет на смену Moto G Stylus, дебютировавшему в феврале этого года.

На Amazon смартфон Moto G Stylus 2021 был выставлен на продажу по цене 341,89 доллара. На изображениях видно, что смартфон оснащен перфорированным дисплеем и имеет четыре камеры на задней панели. Датчик отпечатков пальцев можно увидеть на правом краю устройства. А также смартфон получил две расцветки корпуса: Aura White и Aurora Black.

Amazon показал некоторые характеристики смартфона, что обновленная версия 2021 года получить 6.8 дюймовый дисплей, 4 ГБ оперативной памяти, батарею емкостью 4000 мАч и ОС Android 10. Как видно на изображениях, телефон среднего класса будет поставляться со стилусом. Больше информации о смартфоне, пока что неизвестно.