Moto G10 Play получит аккумулятор на 5000 мАч

Авторитетный инсайдер OnLeaks поделился характеристиками и рендерами смартфона Motorola с кодовым наименованием XT-2117, который появится в продаже под названием Moto G10 Play. Итак, устройству прочат корпус с размерами 165,3:75,4:9,5 мм, расположенный посередине задней панели квадратный блок основной камеры с тремя модулями, 6,5-дюймовый экран Max Vision с врезанной в левый угол фронтальной камерой, боковой сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и батарею ёмкостью 5000 мАч. Получит ли аппарат поддержку сетей 5G, пока не сообщается. Официальный дебют смартфона ожидается в ближайшее время.