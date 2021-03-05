Moto G10 Power готовятся к релизу Moto G30

Motorola наконец подтвердила дату запуска Moto G10 Power и G30 в Азии. Если вы помните, компания уже выпустила Moto G10 и G30 в Европе в прошлом месяце, после чего производитель пообещал, что выпустит устройства и за пределами европейского рынка. Теперь появилась информация о том, что Motorola Moto G10 Power и Moto G30 будут запущены в Индии 9 марта. Более того, поскольку данная информация была опубликована на сайте Flipkart, устройства будут представлены в первую очередь на данной площадке. При этом информации о стоимости смартфона никакой нет, пользователи могут лишь опираться на цену для европейского рынка. Впрочем, если вы хотите купить смартфоны из Индии, то стоит подождать — обычно они стоят дешевле, так что у вас есть шанс получить крутой продукт.

Комментарии и отзывы Motorola Moto G10 Power
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