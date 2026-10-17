Moto G47 Power получит батарею на 7000 мАч⁠

В базе данных European Energy Label обнаружились подробности о смартфоне Motorola Moto G47 Power, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6790 мАч (вероятно, в рекламных материалах будет указано 7000 мАч), поддержку 33-Вт проводной быстрой зарядки и защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64. Ранее слухи прочили Moto G47 наличие базовой версии с 4/128 ГБ памяти.

Напомним, что в апреле был выпущен смартфон Moto G47 с 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 20 Вт, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от пыли и влаги по стандарту IP64, прочностью MIL-STD-810H и операционной системой Android 16 «из коробки».