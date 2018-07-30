Moto G6 приехал в Россию

Смартфон Moto G6 официально вышел в России, но вот мало кого это интересует, к сожалению. Начнем с того, что компания Motorola проиграла все свои козыри и долю на рынке, так как крупные производители быстренько завоевали пользователей низкими ценами и привлекательной начинкой, тогда как бренд дальше считал, что смартфоны будут покупать просто из любви к логотипу. Теперь вот вышел в свет Moto G6, он даже прибыл в магазины розничной продажи нашей страны, но на него сложно обратить свое внимание. Китайские смартфоны вроде Xiaomi или Meizu легко уделают потенциального конкурента за счет низкой стоимости, а в своей категории цен Moto G6 никак не может сражаться с другими известными производителями. За него просят 15 тысяч рублей, что сопоставимо с предфлагманами китайских известных брендов.