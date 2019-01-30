Moto G7 Plus продемонстрировали в живую

За неделю до официального анонса, просочились живые фотографии G7 Moto Plus, а не на рендеры сделанные Motorola. Из четырех моделей серии G7, которые Motorola планирует представить 7 февраля, Moto G7 Plus является наиболее функциональным.

У него массивный 6,2-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом. На задней стороне находится датчик отпечатка пальца, спрятанный под логотипом Motorola, а также двойная камера, включающая 16-мегапиксельную основную камеру и 5-мегапиксельный датчик глубины. Внутри процессор среднего уровня Qualcomm Snapdragon 636, в сочетании с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Хотя вся линейка Moto G7 поставляется с 3,5-мм аудиоразъемами, изображение, показывающее нижнюю часть G7 Plus, слишком размыто, чтобы подтвердить информацию.

В отличие от своего предшественника, в Moto G7 Plus отсутствуют физические кнопки и более узкие рамки. Даже подбородок стал немного тоньше по сравнению с Moto G6 Plus. Новинка обойдется порядка $350, но пока что это слухи.