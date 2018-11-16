Moto G7 получает сертификат FCC

Смартфон Moto G7 еще не презентовали, но в сеть просачивается все больше информации. На этот раз произошла утечка с изображением новинки.

На этой неделе Moto G7 был сертифицирован FCC в США с номером модели XT-1965. Новинка получила каплевидный вырез вверху экрана, в котором разместилась фронтальная камера. На тыльной панели есть сканер отпечатков пальцев с логотипом компании.

Основная двойная камера с двойной светодиодной вспышкой. На нижнем торце можно заметить порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем и динамик. Гаджет получит процессор Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеш-памяти. Также устройство будет иметь поддержку модуля NFC, для бесконтактных платежей. Аккумулятор имеет емкость 3000 мач. Ожидается, что Moto G7 появится в цветах Black, Red и Silver. Он может официально выйти в декабре или в январе.