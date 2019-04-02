Moto G8/P40 Note выйдет с тремя камерами

Компания Motorola, если верить инсайдерам, показала свой первый смартфон с тройной камерой на тыльной панели. Стоит понимать, что это настолько секретная информация, что даже название продукта пока что точно никто назвать не может. Сейчас продукт называют Moto G8/P40 Note, но на деле название останется одно. Выглядит продукт вполне стандартно для нынешнего рынка, но у него действительно на тыльной стороне есть тройная основная камера и для многих она может стать решающим элементом при выборе флагмана. Все же, когда покупаешь смартфон за большие деньги, а Moto G8/P40 Note будет дорогим устройством, то хочешь получить максимум возможностей, среди которых есть и тройная камера. Будем ждать официального анонса и тогда поговорим.