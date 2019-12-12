Moto G8 Power готовится к релизу

Довольно длительное время мы обсуждали информацию о том, что смартфон Moto G8 Power может совсем скоро отправиться в продажу, обсуждали его характеристики и прочие детали конструкции. Теперь смартфон появился на официальном сайте, который служит регистрацией новых устройств. Это значит, что компания получила регистрацию на новое устройство, а обычно это делают как раз перед тем, как новинка отправляется в анонс. Так что если вы очень ждали данный продукт и хотели купить именно его, стоит подождать, пока Moto G8 Power официально анонсируют и тогда можно будет говорить о потенциальных конкурентах. Вероятно, смартфон попадет в магазины розничной продажи еще до Нового года, что крайне приятно на самом деле. Отличный подарок.