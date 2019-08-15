Moto G8 выглядит ужасно

На просторах интернета появилась новость о том, что новый смартфон Moto G8 выйдет абсолютно полностью без рамок и будет выделяться на фоне основных конкурентов. Вот только на тот момент в сети была всего одна фотография, на которой была только верхняя часть смартфона. Там действительно не было рамок и все выглядит крайне стильно, но потом в сеть попали фотографии смартфона в полный рост и ситуация крайне изменилась. На фронтальной панели снизу имеется громадная «борода», которая очень сильно портит впечатление от происходящего. Пользоваться таким смартфоном можно, но в целом он выглядит максимально странно и неказисто. Почему дизайнеры компании выбрали именно такой дизайн — не совсем понятно. Видимо, хотели поразить фанатов.