Moto G9 Plus получит аккумулятор на 5000 мАч

Один из европейских операторов раскрыл характеристики смартфона Moto G9 Plus, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,81-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и врезанной фронтальной камерой, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, сертификацию TUV Rheinland, подтверждающую поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, тыльную квадрокамеру с датчиком изображения разрешением 64 Мп, модули Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, поддержку двух карт nano-SIM и предустановленную операционную систему Android 10. Корпус смартфона имеет массу 223 грамма и размеры 169,98:78,1:9,69 мм. Цена Moto G9 Plus составит около 235 евро.

Комментарии и отзывы Moto G9 Plus
Обзоры:
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Новости:
Бюджетный смартфон Moto G9 play получил АКБ на 5000 мАч

Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto G9 play, которая появится на ин...
Смартфон BlackBerry 5G с физической клавиатурой выйдет в 2021 году

Onward...
Huawei Enjoy 20 попал на фотографии

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что смартфон Huawei Enjoy 20 вро...
Обзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройствомОбзор Ecovacs WINBOT X. Робот для мойки окон со страховочным устройством
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13Обзор SVEN UP-B1000. Недорогой ИБП с тремя розетками C13
Обзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврикаОбзор Marvo M355+G1. Комплект игровой мышки и коврика
Лучшие микрофоны для стримов 2020. Arozzi ColonnaЛучшие микрофоны для стримов 2020. Arozzi Colonna
ASUS представила новую технологию активн...
ASUS представила новую технологию активнASUS представила технологию шумоподавления для своих микрофонов. Компания заявляет, что новая технология ...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разра...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разраApple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загр...
Redmi 9 оснастят процессором MediaTek He...
Redmi 9 оснастят процессором MediaTek HeКитайская компания Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон Redmi 9. ...
Новый iPad получит узкие рамки и Face ID...
Новый iPad получит узкие рамки и Face IDПрофильное издание 91mobiles поделилось чертежами планшета iPad восьмого поколения, который будет предста...
Alphacool Leak Testing Tool поможет пров...
Alphacool Leak Testing Tool поможет провAlphacool выпустила устройство для проверки утечек в контуре водяного охлаждения. Leak Testing Tool включ...
Представлены смартфоны Realme 7 и 7 Pro...
Представлены смартфоны Realme 7 и 7 ProКомпания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделями Realme 7 и 7 Pro, которые получили предустановл...
Xiaomi представила MIJIA Smart Humidifie...
Xiaomi представила MIJIA Smart HumidifieУмные гаджеты в последнее время пользуются невероятной популярностью на рынке, так как многим пользовател...
Караоке-система EVOBOX Plus: обзор...
Караоке-система EVOBOX Plus: обзорEVOBOX Plus — премиальная караоке-система для дома от Studio Evolution. Она не только...
Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут пер...
Обзор Surgeon Simulator 2. У нас тут перСамое время стать лучшим хирургом в этом виртуальном мире. Или худшим. Как уж получится. Кооператив...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers Spid...
Эксклюзивная сделка Marvel Avengers SpidЭксклюзивная сделка Marvel's Avengers Spider-Man PlayStation-это только верхушка айсберга, согласно недав...
Представлен пылесос HOOVER LANDER LA1200...
Представлен пылесос HOOVER LANDER LA1200Компания Candy Hoover Russia, подразделение Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Hoover в России, ...
Samsung Galaxy Z Fold 2 получил защиту о...
Samsung Galaxy Z Fold 2 получил защиту оВчера состоялась официальная презентация смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2, который получил целый ряд нов...
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркалоОбзор iBOX Сompass Dual. Двухканальный видеорегистрартор в виде накладки на салонное зеркало
Обзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Playme KVANT. Видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor