Moto G9 Plus получит аккумулятор на 5000 мАч

Один из европейских операторов раскрыл характеристики смартфона Moto G9 Plus, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,81-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и врезанной фронтальной камерой, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 5000 мАч, сертификацию TUV Rheinland, подтверждающую поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, тыльную квадрокамеру с датчиком изображения разрешением 64 Мп, модули Bluetooth 5.0, VoLTE, Wi-Fi, поддержку двух карт nano-SIM и предустановленную операционную систему Android 10. Корпус смартфона имеет массу 223 грамма и размеры 169,98:78,1:9,69 мм. Цена Moto G9 Plus составит около 235 евро.