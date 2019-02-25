Moto Mod 5G для Moto Z3

На MWC 2019 был представлен довольно интересный Mod Moto 5G для флагмана компании Moto Z3.

Данный мод - это 5G, который при использовании в зонах с 5G охватит сетевые возможности ZG 4G и позволит покупателям использовать сверхбыструю скорость интернета 5G. Moto Mod 5G поставляется с модемом Qualcomm X50 5G, работающим на процессоре Snapdragon 855. С Moto Mod 5G, установленным на Z3, у вас будет смартфон на базе Snapdragon 835, использующий чип Snapdragon 855 для расширения его сетевых возможностей.

Со стороны сети 5G Mod поставляется с десятью антеннами, четыре из которых предназначены для работы с частотами миллиметровых волн. Причина в том, что спектр 5G, как ожидается, будет использовать КВЧ или чрезвычайно высокие частоты, такие как миллиметровые волны. Мод даже поставляется с собственной батареей емкостью 2000 мАч, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что он разрядит батарею вашего устройства. Следовательно, покупатели с трехлетним смартфоном смогут использовать новейшую технологию 5G на своем телефоне.