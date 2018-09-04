Moto P30 Note с отличной батареей

Желание производителей мобильных телефонов выпускать гаджеты с большей диагональю дисплея не может не радовать — смотреть фильмы или сериалы будет заметно приятнее. Например, вот анонсировали смартфон Moto P30 Note, у которого диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма. Этого предостаточно, чтобы вы даже не думали о дискомфорте. Помимо этого, производитель оснастил продукт большой батареей, дабы геймеры могли спокойно воевать в виртуальных мирах, а любители послушать музыку не таскали с собой зарядку всегда и везде. Смартфон получился очень привлекательным и стильным, у него неплохие материалы корпуса и стоит он более-менее адекватных денег. Взрыва на рынке устройство не вызовет, но если вы давно хотели крутой продукт от известного бренда, то стоит обратить внимание на данную модель.