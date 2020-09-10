Moto Razr 5G официально представлен

Довольно неожиданно и тихо состоялся официальный анонс нового смартфона Moto Razr 5G. Правда, это не совсем уж новый смартфон, а, скорее, его улучшенная версия — производитель обновил процессор, так что теперь складной смартфон поддерживает сотовые сети пятого поколения. Не сказать, что это сделало его сильно привлекательнее, ведь на самом деле на рынке пока что нет операторов мобильной связи, которые бы предоставляли пользователю возможность пользоваться сотовой сетью этого поколения. Но, с другой стороны, если вы покупаете этот смартфон с прицелом на весьма длительное использование, то самое время присмотреться к обновленной модели, она в этом плане даже лучше оригинала. Вопрос только в стоимости для России, которую пока что не называют.

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