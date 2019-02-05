Moto Z4 Play с камерой на 48 мегапикселей

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Moto Z4 Play, который компания вроде как вскоре планирует выпустить в продажу. Конечно, информация хоть и поступила от довольно известного источника, но верить ей на сто процентов я бы не стал. Инсайдер уверяет, что у Moto Z4 Play будет камера с разрешением 48 мегапикселей и это позволит делать снимки невероятного качества. Пока что верится в это с большим трудом, так как только топовый процессор сумеет поддерживать камеру такого разрешения, но будем надеяться, что у разработчиков все получится. Достойный смартфон с хорошей камерой вполне подходит для современных реалий рынка мобильных телефонов — пользователи устали от характеристик процессора, им нужно что-то другое, свежее.