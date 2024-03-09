Motorola Edge 50 Pro показали на рендерах

Профильное издание Android Headlines поделилось качественными изображениями и подробностями о характеристиках смартфона Motorola Edge 50 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие изогнутого 6,7-дюймового OLED-экрана с кадровой частотой 165 Гц, топовой 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти, тройной основной камеры с главным модулем на 50 Мп, сверхширокоугольным с эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм и телефото-модулем с фокусным расстоянием 73 мм, аккумулятора ёмкостью 4500 мАч, а также поддержки проводной 125-Вт и беспроводной 50-Вт зарядок соответственно. Официальная презентация Motorola Edge 50 Pro состоится 3 апреля.