Motorola Edge 70 Ultra получит почти флагманский процессор

Сетевые источники сообщают, что компания Motorola готовит к выходу субфлагманский смартфон Motorola Edge 70 Ultra. Утверждается, что аппарат оснастят новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, OLED-экраном с разрешением 1,5K, тонким и легким корпусом, а также основной камерой с перископическим модулем.

Напомним, что Motorola Edge 70 имеет в своем оснащении корпус толщиной 5,99 мм и массой 159 г, алюминиевую рамку авиационного класса, 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, прочность по стандарту MIL-STD 810H, защиту от воды и пыли по стандартам IP69 и IP68, 4-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку 68-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 50 Мп (сверхширик) и вспомогательным сенсором, селфи-камеру разрешением 50 Мп и двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos.