Motorola Edge 70 Ultra получит мощный процессор

Известный своей осведомленностью инсайдер Эван Бласс поделился подробностями о смартфоне Motorola Edge 70 Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие нового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 с тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, 16 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16, OLED-экрана с разрешением 1,5K и основной камеры с перископическим телеобъективом. Аппарат уже протестировали в популярном бенчмарке Geekbench, где он набрал 2636 и 7475 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Предполагается, что сначала смартфон выйдет в Китае под названием Moto X70 Ultra, а в начале следующего года и на глобальном рынке.