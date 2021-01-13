Motorola Edge S анонсируют в ближайшем будущем

В понедельник генеральный директор Lenovo China сообщил о появлении нового смартфона Motorola на базе процессора Snapdragon 8xx. Он изначально не раскрыл имя нового устройства, но в своем посте на Weibo подтвердил информацию, что новинкой является Motorola Edge S. Сегодня известный китайский аналитик сообщил, что этот телефон будет работать на SoC серии Qualcomm Snapdragon 800, то есть на Snapdragon 888 или 865. Конечно, интереснее всего смартфон выглядел бы на процессоре флагманского уровня нового поколения, но это пока что только прогноз. Более того, производитель вроде как обещает реализовать дисплей с частотой обновления 105 Гц, что позволит картинке быть более плавной и приятной для глаз. Другое дело, что стоимость смартфона никто не знает.