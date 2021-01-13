Motorola Edge S анонсируют в ближайшем будущем

В понедельник генеральный директор Lenovo China сообщил о появлении нового смартфона Motorola на базе процессора Snapdragon 8xx. Он изначально не раскрыл имя нового устройства, но в своем посте на Weibo подтвердил информацию, что новинкой является Motorola Edge S. Сегодня известный китайский аналитик сообщил, что этот телефон будет работать на SoC серии Qualcomm Snapdragon 800, то есть на Snapdragon 888 или 865. Конечно, интереснее всего смартфон выглядел бы на процессоре флагманского уровня нового поколения, но это пока что только прогноз. Более того, производитель вроде как обещает реализовать дисплей с частотой обновления 105 Гц, что позволит картинке быть более плавной и приятной для глаз. Другое дело, что стоимость смартфона никто не знает.

Комментарии и отзывы Motorola Edge S
Обзоры:
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
Oppo Reno5 Pro + официально поступил в продажу в Китае

Новый смартфон Oppo Reno5 Pro + официально стал доступен в Китае. Есть конфигурации с 8 ГБ + 128 ГБ (окол...
Black Shark 4 подтверждает быструю зарядку 120 Вт

Black Shark в ближайшее время представит свой флагман Black Shark 4. Сегодня были подтверждены спецификац...
Флагман Xiaomi Mi 11 подешевел на 100 долларов

Китайский магазин Giztop, который отправляет свои заказы почти во все страны мира, неожиданно снизил цены...
Лучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411PЛучшие игровые мониторы 144 герц. BenQ ZOWIE XL2411P
Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломановОбзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов
Обзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелейОбзор Lian Li UNI FAN SL120. Корпусные вентиляторы с модульным подключением без кабелей
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
Обзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XEОбзор ASUS ROG Rampage VI Extreme Encore. Лучшая материнская плата для Intel Core i9-10980XE
Смартфон OPPO Reno5 Pro 5G готов к выход...
Смартфон OPPO Reno5 Pro 5G готов к выходСетевые источники сообщили о том, что смартфон OPPO Reno5 Pro 5G получил сертификацию HDR10+. Это может о...
Идеальный чехол для Huawei Honor 30 Pro...
Идеальный чехол для Huawei Honor 30 ProОчень часто пользователи спрашивают нас о том, как выбрать ...
Huawei Enjoy 20 SE уже доступен для пред...
Huawei Enjoy 20 SE уже доступен для предКомпания Huawei начала принимать предзаказы на смартфон Huawei Enjoy 20 SE, который был представлен 23 де...
Смартфон Redmi Note 9 5G оценен в $200...
Смартфон Redmi Note 9 5G оценен в $200Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 5G, который получил предуст...
Facebook начинает публичное тестирование...
Facebook начинает публичное тестированиеFacebook наконец-то начал публичное тестирование темного режима в основном приложении Facebook. В официал...
Представлен игровой ПК ZOTAC Magnus One ...
Представлен игровой ПК ZOTAC Magnus One Компания ZOTAC Technology пополнила ассортимент компактных ПК моделью Magnus One, который может выступить...
Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo Switc...
Обзор Pikmin 3 Deluxe для Nintendo SwitcОбычно Nintendo ассоциируется с такими франшизами как The Legend of Zelda, Super Mario и им подобными, но...
ID-Cooling представила воздушный кулер S...
ID-Cooling представила воздушный кулер SID-Cooling представила воздушный кулер SE-225-XT Black с двумя вентиляторами. Кулер выполнен полностью в ...
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая кар...
Обзор Edifier GS02. Внешняя звуковая карЗвуковые карты с PCI-разъемами за последние несколько лет стали нишевыми продуктами, на смену им пришли в...
Выбираем лучший чехол для iPad Pro 11...
Выбираем лучший чехол для iPad Pro 11После покупки планшета обязательно стоит приобрести еще и ...
Samsung Display запатентовала камеру по...
Samsung Display запатентовала камеру поКрупнейший в мире производитель смартфонов Samsung запатентовал реализацию разместить переднюю камеру под...
ASUS и EKWB готовят видеокарты RTX 3070,...
ASUS и EKWB готовят видеокарты RTX 3070,Компании ASUS и EKWB совместными усилиями разрабатывают видеокарты серии RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090 с ...
Обзор Hisense 43AE7400F 43Обзор Hisense 43AE7400F 43". Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPCОбзор ID-COOLING IS-50 MAX RGB. Низкопрофильное охлаждение для ITX и HTPC
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3Лучшая игровая мышка. SteelSeries Rival 3
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor