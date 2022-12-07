Motorola Edge S30 подешевел в Китае

Магазин Moto на китайской площадке JD.com в очередной раз снизил цену на смартфон Motorola Edge S30, который был выпущен год назад. Теперь аппарат обойдется в 270 долларов, в то время как на старте продаж за него просили на 100 долларов больше.

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп, 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, платформой Qualcomm Snapdragon 888+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 флеш-памяти UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, защитой от брызг (IP52), разъемом USB Type-C, а также поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi (802.11ax) и NFC.
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