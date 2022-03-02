Motorola Edge X30 Under Screen Edition получил сертификацию TENAA

Предстоящий телефон Motorola с номером модели XT2201-6 был одобрен уполномоченным органом 3C Китая в феврале. Это же устройство теперь сертифицировано агентством TENAA страны. И некоторые источники предполагают что это Motorola Edge X30 Under Screen Edition.

Edge X30 , дебютировавший в декабре 2021 года в Китае, имеет номер модели XT2201-2. Недавно сертифицированный телефон Motorola XT2201-6, похоже, является вариантом Edge X30. Изображения XT2201-6 доступны в списке TENAA. Изображение телефона спереди предполагает, что на устройстве нет выреза для камеры.

Motorola XT2201-6 оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей и соотношением сторон 20:9. В списке TENAA не упоминаются детали камер смартфона. XT2201-6 оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,99 ГГц, который, вероятно, будет Snapdragon 8 Gen 1. Устройство оснащено 8 ГБ / 12 ГБ / 16 ГБ оперативной памяти и предлагает 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти. Телефон, скорее всего, будет поставляться с предустановленной ОС Android 12. Устройство оснащено батареей емкостью 4700 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 68 Вт. Скорее всего, он будет представлен в таких цветах, как черный, белый, синий, голубой, зеленый, золотой, красный, серебряный и серый. Его размеры составляют 163 х 75,9 х 8,4 мм, а вес — 204 грамма.