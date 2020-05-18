Motorola Edge+ нельзя отремонтировать

Если вы следите за рынком смартфонов, который постоянно меняется, то заметили, что компании стали все больше внимания уделят тонким гаджетам, легким решениям и ради этого они вполне готовы отказаться от удобства при ремонте. Например, специалисты разобрали Motorola Edge+ и оказалось, что данное устройство совершенно не подходит для ремонта, так как при разборке гаджета половину деталей вы просто сломаете. Все из-за того, что конструкция слишком тонкая, так что приходится снимать и клей, и различные прочные детали, которые прочно закреплены на корпусе. В итоге Motorola Edge+ совсем не пригоден для ремонта, так что пользователь, который купит этот гаджет, будет вынужден крайне аккуратно обращаться со своим смартфоном, так как лучше его не ломать.

Комментарии и отзывы Motorola Edge+
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