Motorola Edge+ выглядит достаточно привлекательно

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Motorola, которая уже давно перестала существовать в умах и памяти пользователей, готовится к релизу нового продукта, который будет уделывать конкурентов в пух и прах. Пока что информации о начинке смартфона ни у кого нет, так как продукт находится лишь в стадии разработки, но есть информация о названии. Новинка получит имя Motorola Edge+ и будет довольно хитро оборудована системой камер, которая находится на одном уровне с корпусом. Обычно компании выпускают смартфоны с камерами, которые сильно выпирают за пределы корпуса и требуют использование чехла, но у этого гаджета такой проблемы нет и не будет. Ждем анонса данного смартфона и тогда можно будет говорить о конкурентах.

Комментарии и отзывы Motorola Edge+
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