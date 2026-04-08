Motorola Moto G Stylus 2026 оценили в 500 долларов

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus (2026), которая основана на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Adreno 710. Новинку также оснастили 6,7-дюймовым Extreme AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, Сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 700C и оптическая стабилизация) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту SGS, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой 68-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, обновленным активным стилусом с реакцией на наклон и давление в поддерживаемых приложениях, а также предустановленной ОС Android 16 с прошивкой Hello UX. Цена смартфона составляет 500 долларов.