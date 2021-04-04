Motorola Moto G60 выполнен в современном дизайне

Motorola набирает обороты по производству смартфонов. Компания планирует выпустить сразу несколько устройств рендеры которых уже мелькали в сети. Одним из таких устройств является Moto G60.

Motorola Moto G60 имеет современный дизайн. Ожидается, что смартфон выпустят в двух версиях для разных регионов. Для Европы, Moto G60 получит основную камеру на 108 Мп и конфигурацию памяти 6 ГБ + 128 ГБ. В Бразилии и Индии смартфон будет выпущен как Moto G40 Fusion и получит основную камеру на 64 Мп и предложит две конфигурации памяти: 4 ГБ + 64 ГБ и 6 ГБ + 128 ГБ, без поддержки NFC.

Что касается других характеристик, телефон получит 6,78-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Работать аппарат будет на платформе Snapdragon 732 с емкостным аккумулятором на 6000 мАч.