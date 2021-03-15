Motorola Moto G8 и Moto G8 Power готовы к обновлению Android 11

Согласно "дорожной карте" обновлений Motorola, компания начала выпуск стабильного обновления Android 11 для Moto G8 и Moto G8 Power. Изначально, смартфоны запускались с ОС Android 10. На данный момент новое обновление доступно только в Колумбии. Motorola планирует выпустить обновление и для других регионов, например в Европе, где эти модели пользуются большой популярностью.

Обновление как и предполагалось, будут выпускаться поэтапно. Стабильная версия Android 11 представлена с номером сборки RPE31.Q4U-47-35. Помимо стандартных улучшений Android 11, обновление содержит в себе исправления безопасности от февраля 2021 года.