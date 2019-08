Motorola One Action кинематографический экран и тройная камера

Компания Lenovo представила новый смартфон под брендом Motorola — One Action. Новая модель похожа Motorola One Vision: некоторые характеристики здесь получше, а стоит даже дешевле.

Смартфон Motorola One Action получил такой же 6,3-дюймовый кинематографический дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 21:9. Внешне One Action и One Vision практически близнецы: круглый вырез для фронтальной камеры в левом верхнем углу, сканер отпечатков пальцев, спрятанный под фирменным логотипом на задней панели.

Внутри тот же процессор Exynos 9609, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища, а также аккумулятор емкостью 3500 мАч. Только новинка поддерживает 10 Вт быструю зарядку, а Motorola One Vision — 18 Вт.

Также есть NFC, защита от воды, 3,5 мм разъем для наушников и «чистый» Android Pie в рамках программы Android One.

Камера

Но главная особенность Motorola One Action — это основная камера с тремя модулями. В комплекте 16-мегапиксельный блок со сверхширокоугольной оптикой (117 градусов), 12-мегапиксельный главный датчик (f/1.8) и дополнительный датчик глубины на 5 Мп (f/2.2). Правда, 16-мегапиксельный датчик можно использовать только для съемки видео — для фото работают только два сенсора.

Камера умеет снимать видео в Full HD со скоростью 60 к/с, есть электронная стабилизация, технология объединения картинки с четырёх пикселей в один, а также горизонтальные ролики даже при съемке в вертикальном положении. Производитель уверяет, что эта камера сможет заменить пользователю обычную экшн-камеру.

Фронтальная камера здесь 12-мегапиксельная.

Цена

Новинку оценили в €260. Для сравнения: Motorola One Vision стоит на 40 евро дороже.

В Европе, Бразилии и Мексике продажи стартуют уже сегодня, 16 августа. Через время смартфон появится и в других странах.

На выбор есть две расцветки: синяя и белая.