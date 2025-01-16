Обзор HUAWEI Mate X6: складной смартфон с парой особенностей

Складные смартфоны, которые трансформируются в аналог планшета — дорогостоящие устройстваа, которые сложно назвать массовыми. Несмотря на это, производители их обновляют, демонстрируя, по своему мнению, венец технологичности. Разберемся, что предлагает HUAWEI в новом Mate X6.

Комплектация

Смартфон поставляется в элегантной чёрной упаковке, подчёркивающей премиальность устройства. В комплект входят зарядный кабель, блок питания мощностью 66 Вт и защитный чехол необычного дизайна.Чехол изготовлен из экокожи с пластиковыми торцами, покрытыми металлизированной отделкой. Задняя часть дополнена вращающейся металлической подставкой на 360 градусов, позволяющей удобно размещать смартфон на поверхности.

Внешний вид

Смартфон выполнен из алюминия, а тыльная сторона при этом из экокожи (в случае версии в черном и красном цветах) или стекловолокна. Оба решения выглядят удачно и дорого, к тому же в меньшей степени подвержены физическому воздействию — поцарапать будет сложно, а разбить еще сложнее.

Самый интересный элемент в конструкции любого складного смартфона — механизм раскладывания. В случае HUAWEI Mate X6 он представлен шарниром из стали, который, по заверению производителя, выдерживает до 200 000 циклов складываний. Это довольно много — хватит минимум на 2-3 года использования, а может и больше. Вероятно, большой экран потребуется не часто, ведь внешний дисплей полностью функциональный и его возможностей достаточно для использования в сложенном виде.

Несмотря на складную конструкцию, Mate X6 сложно назвать “толстячком” — толщина устройства в сложенном виде составляет 9,9 мм. Это не рекордный показатель, но достойный уровень, немногим толще, чем современные “моноблоки”. Вес при этом приемлемый — 239 граммов.

В разложенном виде толщина устройства уменьшается практически вдвое — до 4,6 мм. В таком случае телефон уже соперничает с современным планшетами, например, MatePad Pro 12,2".

Дизайн новинки практически полностью повторяет внешний вид моноблочных моделей линейки Mate (закономерно, серия ведь одна и та же). Края корпуса закруглены, блок камер массивный, но выглядит гармонично и аккуратно.

Несмотря на складную конструкцию, смартфон получил защиту от воды по стандарту IPX8, которая позволяет выдерживать погружение в воду до двух метров. Впрочем, целенаправленно погружать такое дорогостоящее устройство мы бы не стали.

Что касается органов управления, то они привычные и расположены классическим образом: клавиша включения со сканером и качелька регулировки громкости расположены справа, и при раскладывании они там же и остаются (этим не могут похвастаться Honor в модели Magic V3).

Снизу установлены слот для двух nano-SIM и динамик. Мультимедийная составляющая на высоком уровне, как и полагается: здесь честное стерео с хорошим запасом по громкости и высокой детализацией — музыка, фильмы, подкасты и игры звучат отлично.

К внешности, качеству материалов и сборке не придраться. Несмотря на складную конструкцию HUAWEI Mate X6 ощущается монолитно, а добиться такого уровня — задача затруднительная.

Экран

Пару лет назад складной смартфон был больше компромиссом, так как полноценно им можно было пользоваться только в разложенном виде, то теперь производители ушли от такого решения. HUAWEI Mate X6 оборудован двумя экранами: внешним и внутренним.Снаружи красуется 6,45-дюймовый LTPO OLED с частотой обновления от 1 до 120 Гц, который гарантирует натуральный черный цвет и адаптивную частоту кадров в зависимости от задач и как итог, меньше расход батареи. В сложенном виде это обычный смартфон, которым можно комфортно пользоваться.

Если возможностей и диагонали “маленького” экрана недостаточно — раскладываем и получаем доступ к 7,93-дюймовому дисплею. Матрица также LTPO OLED со всеми ее бонусами. Основной недостаток складных смартфонов — складка между половинками экрана. Здесь она тоже есть: на вид заметна только под определенным углом, а вот на ощупь чувствуется. Впрочем, это все дело привычки и через 2-3 дня ее уже перестаешь замечать.

А вот что заметно: разница в яркости между внутренним и наружным экранами. Они оба качественные и насыщенные, но внешний ярче — 2500 нит против 1800 нит у внутреннего. Если в облачную погоду это незаметно, то в летним солнечным днем внутренний экран может слепнуть.Также из недостатков или скорее нюансов внутреннего дисплея стоит отметить широкие рамки сверху и снизу. Это не проблема конкретно HUAWEI Mate X6, а особенность всех складных смартфонов с почти что квадратным внутренним экраном. При просмотре контента с соотношением сторон 16:9 польза от такого экрана мало ощутима. Наибольший профит ощущается в играх, при чтении или просмотре фильмов с соотношением 4:3 — стоит учитывать при покупке.

Начинка

HUAWEI Mate X6 базируется на фирменном чипе Kirin 9020. Будем честны, это не рекордсмен по мощности. В AnTuTu новинка набирает около миллиона баллов, что выглядит скромно на фоне китайских конкурентов или моноблочных смартфонов первого эшелона с двумя или почти что тремя миллионами баллов. Впрочем, “попугаи” мало применимы к реальному опыту использования.

А на деле мощности фирменного 12-ядерного чипа хватает с головой для всех ежедневных задач: почта, чаты, музыка, YouTube, веб-серфинг и даже игры, но с нюансом. Mate X6 без проблем справляется с CoD Mobile и PUBG на максимальных настройках графики, тогда как Genshin Impact придется снизить до средних, чтобы иметь fps без просадок.

Работает смартфон на фирменной оболочке EMUI 15. Она хорошо оптимизирована для работы как с внешним, так и внутренним экраном, а также предлагает десктопный режим, который способен заменить ноутбук в поездках. Не во всех задачах, разумеется, но поработать с документами можно, причем с комфортом.Интерфейс системы плавный с красивыми анимациями и удобной эргономикой — классический EMUI, ни убавить, ни прибавить.

Камера

Набор камер, как и полагается флагману на высоком уровне. Основной модуль представлен тремя топовыми сенсорами: 40-мегапиксельный ультраширик, 50-мегапиксельным основным модулем с изменяемой диафрагмой f/1.4-f/4.0 и 48-мегапиксельным телевиком с 4-кратным оптическим зумом.К качеству съемки не придраться, HUAWEI на этом поприще ни один пуд соли съела, показывая еще со времен P20 Pro топовый уровень мобильной фотографии. Спустя шесть с лишним лет компания уверенно удерживает планку: днем все сенсоры демонстрируют высокую детализацию без пересветов, искажений и естественным балансом белого. При съемке с увеличением смартфон также выдает резкие и детализированные кадры.

Вечером качество съемки ожидаемо проседает, однако остается на хорошем уровне: можно заметить цифровые шумы и ореолы при съемке на ультраширик, а в остальном даже зум не пасует, обеспечивая достойные кадры.

Фронтальных модулей два: снаружи — 8 Мп (f/2.4), внутри — 8 Мп (f/2.2). Разрешение не рекордное, но со своими задачами справляется уверенно.

Аккумулятор

Автономность — это камень преткновения большинства складных смартфонов на пути к идеальности, HUAWEI Mate X6 не стал исключением. На первый взгляд цифра в 5110 мАч выглядит впечатляющей, на практике же в случае использовании внутреннего дисплея — нет.В сложенном виде смартфон уверенно живет около суток или примерно пять часов чистой работы экрана под нагрузкой. В разложенном виде автономность падает до 4-4,5 часов. Это не рекордные показатели: моноблочные модели, например, HUAWEI Pura 70 Ultra демонстрирует на час-два больше. Опять же-таки, это особенность складных смартфонов, конкуренты в аналогичных сценариях работают примерно столько же или меньше.На практике это не становится проблемой по паре причинам: смартфона легко хватает на день, и он заряжается всего за час. При этом первые 50% набираются чуть меньше, чем за полчаса — заслуга быстрой проводной зарядки на 66 Вт. Помимо проводной есть беспроводная на 50 Вт и реверсивная на 7,5 Вт для питания наушников или часов.

Итоги

HUAWEI Mate X6 — это один из лучших складных смартфонов на рынке. Он сочетает в себе стильный дизайн, высокое качество сборки и отличные камеры. Удобство использования обоих экранов делает его многофункциональным устройством для повседневных задач. Однако стоит учитывать некоторые нюансы: автономность ниже по сравнению с моноблочными моделями и высокая цена — это плата за инновационный складной дизайн.