Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении

Доступный смартфон — чаще всего компромисс, так как сложно сделать сбалансированное устройство за сравнительно небольшие деньги. Посмотрим, справились ли Infinix с новой моделью HOT 50 Pro.

Комплектация

Несмотря на относительно небольшой ценник, смартфон упакован в привлекательную коробку зеленого цвета с “кричащими” надписями, которые информируют о ключевых особенностях модели.На комплект поставки не поскупились, внутри: само устройство, защитная пленка (нужно наклеить самостоятельно), скрепка для SIM-лотка, зарядное устройство на 33 Вт, кабель для зарядки, чехол и документация. Чехол простенький, выполнен из силикона, тактильно — не лучший, однако со своей задачей справляется: рамки закрывает, дисплей защищает.

Внешний вид

Аккуратный — этот эпитет идеально описывает новый Infinix HOT 50 Pro. Смартфон выглядит сдержанно. Корпус выполнен из матового пластика, приятного на ощупь, который к тому же не собирает отпечатки пальцев и не выскальзывает.

Цветовая палитра также скромная и представлена тремя решениями: синим, черным и серым цветами. У нас — вариант в черном исполнении. Выглядит минималистично, но с изюминкой — на свету, задник блестит за счет “звездной пыли”.

Дизайн блока камер не “кричит” о выдающихся фото возможностях, а просто лаконично оформлен в виде эдакого светофора. Все это выглядит значительно сдержаннее, чем у конкурентов по рынку.

Органы управления расположены привычно: справа качелька регулировки громкости и клавиша включения. Слева — лоток для трех SIM, либо двух SIM и одной карты памяти microSD — приятный бонус, как для средне-бюджетного устройства. Однако несмотря на невысокую цену в наличии имеется защита от пыли и брызг по стандарту IP54.

Несмотря на небольшую толщину — 7,4 мм, снизу нашлось место для разъема 3,5 мм для подключения внешней акустики. Там же расположен порт Type-C.

Корпус хоть и тонкий, но смартфон при этом ощущается крупным за счет не самых узких рамок вокруг дисплея. Впрочем, и откровенно большими их не назвать.Качество сборки порадовало: смартфон ощущается монолитно, лишний раз не скрипит и не хрустит.

Экран

Infinix HOT 50 Pro оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с FHD+ разрешением и частотой обновления до 120 Гц. Экран немного скруглен по бокам, и если в более дорогих моделях производители постепенно отошли от этого решения, то в бюджетных моделях тренд на “водопад” все еще сохраняется. Впрочем, проблем это не доставляет — матрица на боковые рамки не заходит, а значит искажений ждать не стоит.

И с точностью цветопередачи здесь нет проблем: AMOLED достаточно достоверно отображает цвета, а яркость при отклонении значительно не падает. В случае, когда ее типичное значение составляет 520 кд/м2 — это важно. Экран сложно назвать ярким: для дома и помещения его достаточно, однако если на улице ясная погода он блекнет — типичная проблема бюджетников.

В настройках есть режим повышенной яркости, однако спасает он несущественно. Звук на удивление неплох: на басы рассчитывать не стоит, однако высокие и средние частоты играют хорошо — для просмотра видео и фильмов их достаточно. На честное стерео рассчитывать не приходится — в качестве второго динамика используется разговорный спикер.Сканер отпечатков расположен под экраном: работает четко и достаточно быстро — не флагманский уровень, но и не бюджетник трехлетней давности.

Железо

В качестве аппаратной платформы используется новый MediaTek Helio G100. Впрочем, полноценной новинкой его не назвать. Чисто по спецификациям это практически полная копия Helio G99. А значит это восьмиядерный чип с двумя производительными Cortex-A76 и шестью энергоэффективными Cortex-A55. Они работает в паре с 8 ГБ ОЗУ, которые можно виртуально расширить до 16 ГБ — маловероятно, что вам это потребуется, оперативной памяти достаточно.< Процессор хоть и номинально новый, но обеспечивает ожидаемую производительность: в AnTuTu немногим переходит за рубеж 400 тысяч баллов, при этом не троттлит. Несмотря на невысокие синтетические значения, его быстродействия достаточно для работы со всеми необходимыми приложениями: мессенджерами, YouTube, браузером и играми.

В PUBG на высоких настройках в среднем демонстрирует 30 fps. Однако рекомендуем использовать более низкий пресет графики, так как частота кадров может опускаться до 25, что уже не так комфортно.

В качестве ОС используется фирменная XOS на базе Android 14: интерфейс не перегружен, анимации приятные и работают плавно.

Камера

Основная камера тройная, хотя фактически используется только один сенсор на 50 Мп с диафрагмой оптики f/1.6. Она не выдающаяся, но и не плохая. Днем делает детализированные снимки с хорошим автофокусом и корректным балансом белого. В условиях хорошего освещения фотографии получаются четкими и с приятной цветопередачей. Однако, с ухудшением освещения, детализация снижается и появляется шум. Ночной режим присутствует, но работает довольно агрессивно, высветляя кадр, что иногда приводит к неестественному виду

Фронтальный модуль представлен 8 Мп сенсором со вспышкой — вечером сильно спасает, равномерно подсвечивая лицо. Качество кадров ожидаемо среднее.

Батарея

Здесь все по стандарту — 5000 мАч. Но так как в качестве экрана используется AMOLED-матрица, которая энергоэффективнее, чем IPS, Infinix HOT 50 Pro демонстрирует достойную автономность. Смартфона без проблем хватает для работы в течении дня активного использования. Нужно больше, например, в долгой дороге — включайте энергосбережение и активируйте 60 Гц, проживет до полутора дней.Скорость зарядки средняя — примерно полтора часа от 0 до 100%. Однако если вам смартфон нужен для игр — можно использовать обходную зарядку, чтобы играть не отходя от сети 220V.

Итог

Infinix HOT 50 Pro — классический представитель средне-бюджетного сегмента с рядом ожидаемых плюсов и минусов. Этот смартфон не совершает революций, но предлагает сбалансированный набор функций для повседневного использования. Среди сильных сторон отметим неплохой дисплей, хоть и не рекордной яркости, он вполне комфортен для просмотра контента и работы в большинстве сценариев. Качественный корпус, выполненный из приятных на ощупь материалов, добавляет устройству премиальности. Достойная производительность обеспечивает плавную работу приложений и игр, хотя и не на максимальных настройках в самых требовательных тайтлах. Автономность также радует – смартфон способен продержаться целый день активного использования.Из минусов выделим не лучшую камеру и сравнительно медленную зарядку. В остальном это типичный средне-бюджетный смартфон.