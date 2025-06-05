Глобальную версию Red Magic 10S Pro оценили в 650 евро

Бренд Red Magic выпустил на глобальный рынок смартфон Red Magic 10S Pro, который ранее был представлен в Китае. Новинку оценили в 650, 800 и 1000 евро за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 24 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также получила 6,85-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой до 144 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и частотой ШИМ-регулировки яркости 2592 Гц, топовый 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version, игровой чип Red Core R3 Pro, 10-слойную систему охлаждения ICE-X с жидким металлом 2.0, испарительной камерой на 12000 мм² и вентилятором со скоростью 23000 об/мин, 50-Мп сдвоенную тыльную камеру с оптической стабилизацией, батарею ёмкостью 7050 мАч и поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки.