Realme GT 7 Dream Edition показали на рендере

Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme GT 7 Dream Edition, который создан в партнёрстве с командой "Формулы-1" Aston Martin Aramco Formula One. Рендеры частично раскрывают дизайн грядущей новинки. Напомним, что смартфон будет представлен 27 мая вместе с глобальной версией Realme GT 7 и Realme GT 7T. Ранее стало известно, что международная версия Realme GT 7 получит процессор MediaTek Dimensity 9400e.

Напомним, что китайский вариант оснащается флагманским чипсетом MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 ГГц, системой охлаждения с паровой камерой площадью 7700 мм², 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1280 точек, кадровой частотой 144 Гц и глобальной пиковой яркостью 1800 нит, ОЗУ LPDDR5X, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, стереодинамиками с сертификацией Hi-Res Audio, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли IP68/IP69.