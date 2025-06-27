Gemini научится читать сообщения пользователей

С 7 июля пользователи Android смогут управлять функциями своего устройства и сторонними приложениями с помощью ИИ-ассистента Gemini, не жертвуя при этом своей конфиденциальностью. По информации инсайдеров, Google начала рассылать уведомления о грядущем обновлении, которое позволит Gemini взаимодействовать с «Телефон», «Сообщения», WhatsApp и не только вне зависимости от того, включена ли история активности в приложении. Ранее, если пользователь отключал функцию Gemini Apps Activity, то это не только блокировало использование переписок для обучения и персонализации моделей Google, но и ограничивало возможности ассистента — например, он не мог устанавливать будильники, звонить, управлять воспроизведением или отправлять сообщения через WhatsApp.

При этом компания утверждает, что подключение Gemini к приложениям можно в любой момент отключить, и грядущее обновление пойдёт на пользу пользователям. «Теперь они смогут использовать Gemini для повседневных задач — например, отправки сообщений, звонков или установки таймеров — даже при выключенной активности приложений», — сообщили представители компании Google. Так что теперь пользователи смогут применять Gemini в роли полноценного голосового помощника, не передавая свои данные для обучения систем Google. Это особенно актуально на фоне скорой замены Google Assistant на Gemini на Android-устройствах, намеченной на конец 2025 года. Хорошо, что производитель думает о безопасности.