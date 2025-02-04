Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты

В центре внимания сегодня субфлагман Xiaomi 14T, построенный на платформе MediaTek Dimenstity 8300-Ultra, оснащенный контрастным AMOLED-экраном с разрешением 2712х1220 пикселей, а также камерой в партнерстве с Leica. Серия Т всегда выходит в конце года, ориентируясь на сегмент покупателей, не готовых переплачивать за флагманскую версию, но при этом ставящих высокие требования к качеству оснащения и исполнения смартфона.

Комплектация

Белоснежная коробка с минималистичным оформлением. В комплекте с RU-версией помимо кабеля владелец получает быстрый зарядник, чехол и документацию.

Качество чехла выше, чем обычно встречается в комплекте с Android-смартфонами. Он плотный с софт-тач покрытием. Прилегает к корпусу плотно.

Внешний вид

В сравнение с Xiaomi 13T проведена заметная работа в плане внешнего восприятия смартфона. Несмотря на то что это представитель среднего ценового сегмента, выглядит он с заделом на премиум сегмент.

Отделка высокого класса, фронтальная камера, занимающая компактный островок по центру, ровная боковая грань, закругленные углы и узкие рамки дисплея. В России официально представлен в нескольких расцветках корпуса.

Корпус защищен от брызг воды и пыли – IP68. Каркас и рамки из алюминия с приятным тактильно матовым покрытием. Лицевая сторона защищена стеклом Gorilla Glass 5.

Крышка из стекла с выраженным матовым покрытием. Нанесен слегка заметный логотип бренда. В левом углу блок с четыре круглыми элементами, выступающими над основной плоскостью.

На основании разъем USB-C и тут он в отличие от флагмана упрощен, спецификация USB 2.0. Слот под две nanoSIM карты. Решетка динамика и отверстие микрофона.

На верхнем торце микрофон шумоподавления и ИК-порт, позволяющий управлять бытовой техникой. На правой грани кнопка включения и спаренный регулятор громкости.

Экран

Xiaomi 14T оснащен AMOLED-матрицей с разрешением 2712х1220 пикселей. Частота обновления 144 Гц, выше чем у большинства моделей в этом ценовом сегменте и более дорогих вариантов. В настройках можно будет выбрать несколько вариантов режимов работы в зависимости от частоты обновления экрана.

Согласно проведенным измерением яркость достигала 1 043 кд/м². В пике увеличивалась до 1 630 кд/м². Минимальная 2 кд/м². Картинка сочная и контрастная. Поддерживает HLG и Dolby Vision. Смартфон даст возможность насладиться HDR-эффектами.

Платформа

Предустановлено три цветовых профиля – Original Color Pro, Saturated, Vivid. Доступен адаптивный цветовой режим в зависимости от освещения в помещении. За время тестов смартфон использовался на улице, в солнечные дни изображение сохраняло читаемость под прямым освещением и разными углами наклона.На борту восьмиядерная платформа MediaTek Dimenstity 8300-Ultra, выполненная по 4нм техпроцессу. Это чип среднего ценового сегмента, поддерживающий актуальные интерфейсы и демонстрирующий достаточный уровень быстродействия для ресурсоемких игр на средних настройках графики. Для хранения данных применен накопитель типа UFS 4.0 с высокой пропускной способностью, но нет поддержки установки карты памяти.

В играх крышка смартфона заметно не нагревалась. При запуске Genshin Impact выдавал плавную картинку в районе 60 кадров в секунду. Также поиграли в PUBG. Не тротлил.

Эта платформа поддерживает Wi-Fi 6e с высокими скоростями доступа в сеть. Поддерживает широкий диапазон частот сотовых операторов, включая 5G. Поддерживает VoLTE и WLAN есть возможностью активировать eSIM.

Аккумулятор

Смартфон оснащен аккумулятором пять тыщ миллиампер час которые можно заряжать при мощности до 67 Вт. В нашем тесте смартфон проработал на высоком уровне яркости в постоянной нагрузке с помощью PCМарк в течение 8 часов 30 минут. Результат хороший.

Камера

Установлена тройная камера, как и в старшем телефоне выполнена в сотрудничестве с компанией Leica. Для пользователя это даст доступ к набору фирменных фильтров, которые недоступны в других телефонах, специальному режиму для съемки, а также к дополнительным настройкам фото.

Главный модуль - 50 Мп Sony IMX906 (f/1.7, 23 мм, OIS), ультраширокий – 12 Мп (f/2.2, 15 мм) и 50 Мп телефото камера (f/1.9, 50 мм). Фронтальная камера 32 Мп.

Смартфон демонстрирует неплохие фотографии при разном уровне освещения. Хорошая резкость кадров, точная передача цветов и высокая детализация. Основная камера дает оптическое и цифровое приближение. Есть вопросы по сверхширокоугольной камере - у неё детализация ниже чем на двух других модулях.

Софт

Итоги

Видео возможности позволяют снимать видео в высоком разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Есть возможность активировать HDR. Но его включение ограничит частоту кадров до 30 кадров в секунду.На смартфон установлена актуальная операционная система на Android 14 с оболочкой Hyper OS - это продвинутая версия фирменной оболочки, включающая множество современных функций на основе искусственного интеллекта. Официально производитель заявил о поддержке смартфона на четыре последующих обновления глобальной операционной системы до Android 18. На данный смартфон будут выпускаться патчи безопасности в течение пяти лет с момента выпуска этого телефона.Смартфон Xiaomi 14 T предлагает баланс по стоимости и качеству исполнения, делая его привлекательным выбором для покупателей, в начале 2025-го года стремящихся получить сбалансированные характеристики и при этом не готовых к серьезным тратам на покупку.