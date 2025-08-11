POCO M7 Plus 5G получит SoC Snapdragon 6s Gen 3

Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого запланирован на 13 августа в Индии. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619 и модемом 5G (производительность 480000 баллов в AnTuTu) и 8 ГБ оперативной памяти. Ранее сообщалось о 6,9-дюймовом экране с частотой обновления изображения 144 Гц, тремя сертификатами защиты зрения TÜV Rheinland, батарее ёмкостью 7000 мАч и поддержке 18-Вт обратной проводной зарядки.

Google выпустила невероятно дорогую подписку AI Ultra…
Сегодня компания Google представила новый подписочный тариф на ИИ-сервисы под названием AI Ultra с доступ…
Nothing Phone (3) не получил топовый чип из-за его цены…
Руководитель по ИИ-компонентам компании Nothing, Селим Бенайят, в беседе с журналистом TechRadar объяснил…
Стала известна цена Nothing Phone (3)…
Известный инсайдер MysteryLupin поделился подробностями о ценах на смартфон Nothing Phone (3), который, к…
Представлен смартфон Infinix Hot 60 Pro+ …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Hot 60 Pro+, которая может похвастаться…
Realme Neo7 Turbo представят до конца месяца …
Компания Realme объявила, что уже до конца мая на китайском рынке будет представлен смартфон Neo7 Turbo. …
Представлен смартфон Moto G86 Power 5G…
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G86 Power 5G, которая основана на 4-наном…
Камерофон OPPO Find X9 Ultra получит два перископа …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о топовом камерофоне OPPO Find…
Складной iPhone уже находится в производстве…
Один из самых авторитетных аналитиков, специализирующихся на продукции Apple, поделился свежим отчётом о …
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor