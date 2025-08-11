POCO M7 Plus 5G получит SoC Snapdragon 6s Gen 3

Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого запланирован на 13 августа в Индии. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графическим ускорителем Adreno 619 и модемом 5G (производительность 480000 баллов в AnTuTu) и 8 ГБ оперативной памяти. Ранее сообщалось о 6,9-дюймовом экране с частотой обновления изображения 144 Гц, тремя сертификатами защиты зрения TÜV Rheinland, батарее ёмкостью 7000 мАч и поддержке 18-Вт обратной проводной зарядки.