Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C

Смартфон TECNO Spark 30C относится к недорогому ценовому сегменту и при этом он оснащен дисплеем с диагональю 6.67 дюймов, разрешением 1600х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работает на базе процессора Mediatek Helio G81 Ultra, поддерживает быструю 18 Вт зарядку и оснащен стереодинамики. В российской рознице он представлен в версиях со 128 Гбайт и 256 Гбайт внутренней памяти.

Комплектация

Поставляется в сочно-оформленной коробке из плотного картона. С подробной информацией по спецификациям и характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, защитную пленку для экрана, адаптер питания 18 Вт, USB-кабель, руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен в трех версиях цветового исполнения. Основным материалом выступает пластик, качество сборки высокое. В мятно-зеленой версии крышка из экокожи Magic Slin 3.0. Корпус ощущается монолитным, есть защита от воды и влаги по классу IP54.

Крышка с матовым покрытием. В нижней части нанесен слегка заметный логотип бренда, есть рисунок в виде мелких серебристых блесток. Они интересно переливаются при попадании лучей света.

В центральной части стилизованный под элемент цифровой камеры блок с двумя объективами и кольцевой светодиодной вспышкой. Периметр с хромированной окантовкой.

Он выступает за пределы крышки, но из-за расположения по центру и ширины, телефон можно размещать на столе на крышке. Не раскачивается и камера не цепляется при ношении в кармане.

Хотя производитель изначально укомплектовал смартфон чехлом. Прозрачный, с отверстиями в районе расположения разъемов и динамиков.

Корпус у TECNO Spark 30C неразборный. На левом торце выдвижной лоток с двумя слотами под две nanoSIM и отдельным для microSD.

Справа кнопка включения и раздельные для управления громкости. На нижнем торце USB-C и аудиоразъем. В смартфоне установлен стереодинамик, один снизу и второй сверху. Качество выводимого звука хорошее, есть эффект объема.

Лицевая сторона с защитным стеклом, рамки с учетом ценового сегмента узкие. Объектив фронтальной камеры в компактном островке.

Экран

Для вывода изображения используется 6.67-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается в дневное и ночное время. Не бликует.

Частота обновления 120 Гц, такие экраны ранее встречались только в более высоком ценовом сегменте, при чем меньшая герцовка идет даже в iPhone базовых верий. Для пользователя это даст плавную картинку при работе с интерфейсом, браузером и другими приложениями, а также играми.

Платформа

На борту платформа с процессором Mediatek Helio G81 Ultra. Восемь ядер, два из них высокопроизводительные (Cortex-A75), шесть энергоэффективных (Cortex-A55), графика Mali-G52 MP2. На борту 4, 6, или 8 Гбайт оперативной памяти, которая программно может быть увеличена вдвое. Под хранение выделено 128 или 256 Гбайт. Место под хранение можно расширить с помощью карты памяти.

Приложения запускались без проблем. Интерфейс операционной системы работал без видимых подтормаживаний. Уровень быстродействия этой платформы позволит поиграть в игры с низкими настройками графики. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

Аккумулятор

LTE-модуль с возможностью установки двух nanoSIM. Прием уверенный в городе и за его пределами. Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. NFC с поддержкой бесконтактных платежей с помощью российских приложений.Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Провели серию тестов с максимальной яркостью экрана запуская смешанную нагрузку с помощью PCMARK. В среднем смартфон работал 7.5 часов. При переходе на автоматическую яркость время увеличивалось до 9 часов. С помощью комплектного адаптера мощностью 18 Вт зарядить за 1.5 часа.

Камера

Основной модуль с разрешением 48 Мп, это сенсор SONY IMX582. По умолчанию объединяются несколько соседних пикселей в один. Приложение предлагает выбор режимов съемки. Фокусировка в дневное время работала быстро и цепко. Кадры получаются без большого количества шумов и без артефактов.

Фронтальная камера 8 Мп. Решает вопросы видеосвязи и съемки селфи.

Максимальное разрешение съемки на основном модулей 2К со скоростью 30 кадров в секунду.

Софт

Операционная система Android 14 с хорошо оптимизированной оболочкой. Она идет без рекламы, доступны удобные инструменты, такие как выезжающая боковая панель. Свободная установка приложений и Google сервисы. Итоги TECNO Spark 30C – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением и исполнением. Аккуратный корпус с защитой IP54, стереодинамик DTS, аудиоразъем и USB-C, IPS-дисплей 120 Гц, 8-ядерный процессор, 48 Мп камера и хорошие показатели автономной работы.