Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C

Смартфон TECNO Spark 30C относится к недорогому ценовому сегменту и при этом он оснащен дисплеем с диагональю 6.67 дюймов, разрешением 1600х720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Работает на базе процессора Mediatek Helio G81 Ultra, поддерживает быструю 18 Вт зарядку и оснащен стереодинамики. В российской рознице он представлен в версиях со 128 Гбайт и 256 Гбайт внутренней памяти.

TECNO Spark 30C

Комплектация

Поставляется в сочно-оформленной коробке из плотного картона. С подробной информацией по спецификациям и характеристикам. Комплект включает силиконовый чехол, защитную пленку для экрана, адаптер питания 18 Вт, USB-кабель, руководство пользователя.

TECNO Spark 30C

Внешний вид

Представлен в трех версиях цветового исполнения. Основным материалом выступает пластик, качество сборки высокое. В мятно-зеленой версии крышка из экокожи Magic Slin 3.0. Корпус ощущается монолитным, есть защита от воды и влаги по классу IP54.

TECNO Spark 30C

Крышка с матовым покрытием. В нижней части нанесен слегка заметный логотип бренда, есть рисунок в виде мелких серебристых блесток. Они интересно переливаются при попадании лучей света.

TECNO Spark 30C

В центральной части стилизованный под элемент цифровой камеры блок с двумя объективами и кольцевой светодиодной вспышкой. Периметр с хромированной окантовкой.

TECNO Spark 30C

Он выступает за пределы крышки, но из-за расположения по центру и ширины, телефон можно размещать на столе на крышке. Не раскачивается и камера не цепляется при ношении в кармане.

TECNO Spark 30C

Хотя производитель изначально укомплектовал смартфон чехлом. Прозрачный, с отверстиями в районе расположения разъемов и динамиков.

TECNO Spark 30C

Корпус у TECNO Spark 30C неразборный. На левом торце выдвижной лоток с двумя слотами под две nanoSIM и отдельным для microSD.

TECNO Spark 30C

Справа кнопка включения и раздельные для управления громкости. На нижнем торце USB-C и аудиоразъем. В смартфоне установлен стереодинамик, один снизу и второй сверху. Качество выводимого звука хорошее, есть эффект объема.

TECNO Spark 30C

Лицевая сторона с защитным стеклом, рамки с учетом ценового сегмента узкие. Объектив фронтальной камеры в компактном островке.

TECNO Spark 30C

Экран

Для вывода изображения используется 6.67-дюймовый дисплей с разрешением 1600х720 пикселей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Изображение хорошо читается в дневное и ночное время. Не бликует.

TECNO Spark 30C

Частота обновления 120 Гц, такие экраны ранее встречались только в более высоком ценовом сегменте, при чем меньшая герцовка идет даже в iPhone базовых верий. Для пользователя это даст плавную картинку при работе с интерфейсом, браузером и другими приложениями, а также играми.

TECNO Spark 30C

Платформа

На борту платформа с процессором Mediatek Helio G81 Ultra. Восемь ядер, два из них высокопроизводительные (Cortex-A75), шесть энергоэффективных (Cortex-A55), графика Mali-G52 MP2. На борту 4, 6, или 8 Гбайт оперативной памяти, которая программно может быть увеличена вдвое. Под хранение выделено 128 или 256 Гбайт. Место под хранение можно расширить с помощью карты памяти.

TECNO Spark 30C

Приложения запускались без проблем. Интерфейс операционной системы работал без видимых подтормаживаний. Уровень быстродействия этой платформы позволит поиграть в игры с низкими настройками графики. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

TECNO Spark 30C

LTE-модуль с возможностью установки двух nanoSIM. Прием уверенный в городе и за его пределами. Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. NFC с поддержкой бесконтактных платежей с помощью российских приложений.

Аккумулятор

Автономную работу обеспечивает аккумулятор с емкостью 5000 мАч. Провели серию тестов с максимальной яркостью экрана запуская смешанную нагрузку с помощью PCMARK. В среднем смартфон работал 7.5 часов. При переходе на автоматическую яркость время увеличивалось до 9 часов. С помощью комплектного адаптера мощностью 18 Вт зарядить за 1.5 часа.

TECNO Spark 30C

Камера

Основной модуль с разрешением 48 Мп, это сенсор SONY IMX582. По умолчанию объединяются несколько соседних пикселей в один. Приложение предлагает выбор режимов съемки. Фокусировка в дневное время работала быстро и цепко. Кадры получаются без большого количества шумов и без артефактов.

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

Фронтальная камера 8 Мп. Решает вопросы видеосвязи и съемки селфи.

TECNO Spark 30C

Максимальное разрешение съемки на основном модулей 2К со скоростью 30 кадров в секунду.

TECNO Spark 30C

TECNO Spark 30C

Софт

Операционная система Android 14 с хорошо оптимизированной оболочкой. Она идет без рекламы, доступны удобные инструменты, такие как выезжающая боковая панель. Свободная установка приложений и Google сервисы. Итоги TECNO Spark 30C – недорогой смартфон с хорошим техническим оснащением и исполнением. Аккуратный корпус с защитой IP54, стереодинамик DTS, аудиоразъем и USB-C, IPS-дисплей 120 Гц, 8-ядерный процессор, 48 Мп камера и хорошие показатели автономной работы.
Xiaomi 14T появился в российской продаже …
В России стартовали открытые продажи смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые были представлены на…
Смартфон Infinix HOT 50 Pro+ вышел в России …
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфона Hot 50 Pro+, который оценен в 22 тысячи рублей.…
Samsung Galaxy S24 FE получит обратную беспроводную зарядку …
В сети появились новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, релиз которого ожидается до конца э…
Смартфон Vivo X200 оценили в 605 долларов …
Компания Vivo представила смартфон Vivo X200, который обойдется на домашнем для производителя китайском р…
Oppo Find X8 Ultra получит дюймовый сенсор камеры…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках основной камеры в …
Huawei Mate 70 получит камеру от SmartSens…
Как известно, в камерах большинства смартфонов используются датчики изображения от Sony, Samsung и OmniVi…
Все смартфоны iPhone 17 получат новые дисплеи на 120 Гц…
Согласно информации от Росса Янга из информационного издания Display Supply Chain Consultants, линейка фл…
Google обновила Android 15 до ядра Linux 6.1…
В любой операционной системе ядро играет ключевую роль, обеспечивая взаимодействие между программным и ап…
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor