Moto G86 Power 5G на Dimensity 7400 готов к выходу

Вероятно, остальные характеристики останутся без изменений: 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 6720 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт, защита от воды и пыли (IP68 и IP69), прочность по стандарту MIL-STD 810H, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, сдвоенная тыльная камера c модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 118°), фронтальная камера разрешением 32 Мп, предустановленная ОС Android 15, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и модем 5G.