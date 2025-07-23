Moto G86 Power 5G на Dimensity 7400 готов к выходу

В конце мая компания Motorola выпустила на международный рынок смартфон Moto G86 Power, который работает на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 7300. Сегодня производитель анонсировал выход устройства на индийский рынок, но уже с более производительным процессором Dimensity 7400.

Вероятно, остальные характеристики останутся без изменений: 6,67-дюймовый pOLED-дисплей с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 6720 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 30 Вт, защита от воды и пыли (IP68 и IP69), прочность по стандарту MIL-STD 810H, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, сдвоенная тыльная камера c модулями на 50 Мп (Sony LYTIA 600 и OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 118°), фронтальная камера разрешением 32 Мп, предустановленная ОС Android 15, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos и модем 5G.