Motorola One Action на первых рендерах

В последнее время стало очень модно брать сливы информации о смартфонах и какие-то свежие патенты крупных компаний, а потом на их основе делать рендеры моделей, которые еще не отправились в продажу. Например, на просторах интернета появились картинки нового смартфона Motorola One Action, который смотрится довольно стильно, у него есть вырез в дисплее в форме отверстия для камеры и на тыльной стороне расположена панель с несколькими камерами. Это очень привлекательный дизайн корпуса, который точно поразится потенциальным покупателям, если гаджет все же выйдет в продажу в ближайшем будущем. Хотя, относительно этого есть много вопросов, ведь далеко не всегда такие вот изображения сходятся с реальностью на рынке. А жаль.