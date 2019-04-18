Motorola One Action выглядит необычно

На просторах интернета уже довольно давно обсуждают секретный смартфон Motorola One Action, который нигде не презентовали и даже не анонсировали. Тем не менее, у компании точно есть этот продукт, так как сразу несколько источников показали качественные рендеры новинки и назвали гаджет фактически новым флагманом компании. Пока что у нас нет уверенности в характеристиках устройства, но у новинки точно будет отверстие в дисплее, куда поместят камеру. Это уже было использовано в смартфоне корейской компании Samsung, теперь же пришло время и другим компаниям воспользоваться новой фишкой. Будем надеяться, что данный смартфон будет адекватен в плане стоимости, ведь Motorola сейчас далеко не топовый бренд и накручивать не стоит.