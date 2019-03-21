Motorola One Vision на первых фото

Длительное время компания Motorola проигрывала свои позиции на рынке мобильных телефонов и только сейчас производитель решил вернуть себе былую славу. В сети появились изображения с новым смартфоном, который вроде как называется Motorola One Vision, и это значит, что компания действительно планирует показать достойное решение. Пока что информации из официальных источников о продукте нет, как и анонса, а значит говорить о каких-то возможностях продукта пока что рано, ведь инсайдеры могут врать. Но, выглядит продукт весьма интересно и привлекательно, что позволит привлечь внимание давних фанатов компании. Будем надеяться, что устройство выйдет достойным и фанаты получат от него массу положительных эмоций. Стоимость тоже неизвестна.