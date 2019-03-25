Motorola One Vision с вырезом в дисплее

На просторах интернета некоторое время назад появились фотографии смартфона Motorola One Vision, который вроде как компания планирует анонсировать в ближайшем будущем. Информации о начинке устройства нет, а мнение инсайдеров разделилось. Но, на фотографиях четко видно, что у смартфона на дисплее имеется отверстие для камеры, прямо как у новых флагманов Samsung. Так вот, появились новые рендеры в высоком качестве, которые показывают, что отверстие действительно будет реализовано и что там будет фронтальная камера. Видимо, этот новый тренд уже подхватили все компании и вскоре мы увидим вместо челки вырез буквально на каждом дисплее. Не могу сказать, что это очень хорошая новость, ведь выдвижная камера выглядит гораздо интереснее.