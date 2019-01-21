Motorola RAZR 2019 на патентах

Появились первые изображения смартфона Motorola RAZR 2019, который компания вроде как должна анонсировать в этом году. Стоит понимать, что изображение является выдержкой из патента на сгибаемый смартфон, которым сейчас бредит абсолютно любая крупная компания. Патент не значит, что смартфон на самом деле кто-то выпустит в продажу, так как обычно подобные патенты получают на случай, если кто-то другой создаст такое же устройство. Тогда можно будет легко и непринужденно забрать у конкурента львиную долю прибыли, либо вообще обанкротить, и ничего при этом даже не создавая. Будем надеяться, что компания все же возьмет новинку на вооружение и покажет действительно крутой смартфон, который можно будет складывать пополам и получать универсальное во всех смыслах устройство.