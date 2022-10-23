Motorola RAZR 2022 готов к выходу в Европе

Один из заслуживающих доверия информаторов SnoopyTech сообщил о том, что уже 25 октября на европейском рынке представят складной смартфон Motorola RAZR 2022. В Китае эта новинка вышла еще в августе по цене в 890 долларов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. При этом, в Старом Свете за нее попросят 1300 евро.

Напомним, что смартфон оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, гибким 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 800:573 пикселя, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 3500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, толщиной в сложенном состоянии 16,99 мм, в разложенном – 7,62 мм и массой 198 граммов.
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