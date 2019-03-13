Motorola RAZR и его функции

Устройство построено на базе прошлогоднего восьмиядерного процессора Snapdragon 710 с графическим ускорителем Adreno 615. Известно, что смартфон станет доступен в двух версиях, 4+ 64 ГБ и 6+128 ГБ. Ёмкость встроенного аккумулятора, как сообщается, будет составлять всего 2730 мАч.Согласно предоставленной информации, складной смартфон Motorola получит внутренний 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2142х876 пикселей. Снаружи будет экран неизвестного размера с разрешением 800х600 пикселей. Он будет использоваться в основном для уведомлений.Стоимость смартфона составит 1500 долларов.