Motorola Razr+ 2023 протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о складном смартфоне Motorola Razr+ 2023, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал 1702 в одноядерном испытании и 4073 балла в многоядерном тестировании.

По предварительным данным, аппарат также получит AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 12 Мп (сенсор Sony IMX563) и 13 Мп (SK Hynix Hi1336), фронтальную камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 3640 мАч и поддержку 33-Вт проводной зарядки.